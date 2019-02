'Delft heeft niets met mijn reactie gedaan'

Catelijne de Groot is boos op de gemeente Delft. Het Schiedamse AOV-raadslid zegt dat haar werkgever niets heeft gedaan met haar reactie op een rapport waarin zij wordt beschuldigd.

De Groot zegt in een verklaring niet te zijn betrokken bij het onderzoek naar de wanorde op de afdeling waar zij voorheen werkte. ''Ook is mijn wederhoor over drie dossiers niet gebruikt.''

De Schiedamse werkte lange tijd bij de gemeente Delft. Ze nam verlof toen ze na de verkiezingen van vorig jaar namens het AOV wethouder in Schiedam werd.

Puinhoop

Een paar maanden later kwam naar buiten dat het op de afdeling in Delft een puinhoop was. De naam van De Groot werd toen al genoemd. ''Het is onzorgvuldig en pijnlijk dat voortijdig in publicaties mijn naam al werd genoemd'', reageert ze.

De Groot ontkent ook dat ze verantwoordelijk is voor de jarenlange problemen op haar afdeling. ''De gemeente is primair verantwoordelijk voor de jarenlange wanorde. Het zou de gemeente sieren niet te zoeken naar een zondebok, maar de hand in eigen boezem te steken.''

Volgens de gemeente Delft zouden tal van cliënten in de schuldhulpverlening het slachtoffer zijn geworden van de fouten op de afdeling. De Groot besloot eind oktober af te treden als wethouder, om te voorkomen dat haar partij (AOV) beschadigd zou raken.



Catelijne de Groot is nog raadslid namens het AOV in Schiedam. Ook wordt ze door de gemeente Delft doorbetaald.

De gemeente Delft reageert niet inhoudelijk via media op de reactie van De Groot. Wel zal de gemeente richting De Groot reageren.