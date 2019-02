Kurvers: Ik deed melding bij Aboutaleb van mogelijk lekken

Wethouder Kurvers stapte op maandagochtend 28 januari naar burgemeester Aboutaleb met de mededeling dat er mogelijk gelekt was uit het dossier Schiekadeblok. "Ik heb hem gezegd dat ik er niet gerust op was en dat er mogelijk gelekt is. De bron was bij mij onbekend", zegt Kurvers in de gemeenteraad.

Twee dagen daarvoor, op zaterdag 26 januari, had hij via raadslid Eskes gehoord dat er mogelijk een presentatie van 23 juni 2009 circuleerde in de pers. Ook bracht een woordvoerder hem op de hoogte hiervan.

“Ik wist wel dat er een presentatie in de media was, maar niet welke. Dat zat me niet lekker, daarom heb ik dat direct op de eerstvolgende werkdag bespreekbaar gemaakt bij de burgemeester. Dus heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen.”



Op vragen van de oppositie over de inhoud van het gesprek tussen raadslid Eskes en wethouder Kurvers wil hij niet ingaan. “Ik zal nooit en te nimmer citeren uit vertrouwelijke gesprekken. Anders zijn we vogelvrij. Ik heb afgelopen dagen ervaren hoe dat is, dat wens ik niemand toe”, zegt Kurvers donderdag in de gemeenteraad. Ook zegt hij die zaterdag geen contact te hebben gehad met wethouder Visser.

De wethouder benadrukt zijn eerdere uitspraken van afgelopen maandag: "Ik heb niet gelekt of daartoe aangezet. En ik wist niet dat mijn oud-collega dat wel deed. Ik kan niet reageren op geruchten, alleen op feiten", zegt Kurvers.



Aboutaleb

Duidelijk is dus wel dat burgemeester Aboutaleb op 28 januari op de hoogte is gebracht door Kurvers. "Ondernam hij daarna actie of pas nadat een burger drie dagen later, op 31 januari, een melding maakte?", vraagt raadslid Van der Velden (PvdD).

"Ik heb dit niet opgevat als een officiële melding, maar als een gerucht", reageert Aboutaleb. "Toch zat het mij net als Kurvers niet lekker. Ik heb het laten uitzoeken door mijn medewerkers om de bron te traceren, maar dat spoor liep dood", zegt de burgemeester.

"Dit soort verkenningen doe ik altijd vertrouwelijk. Daarover doe ik geen mededelingen aan het college. Dat is belangrijk, omdat het is afgehamerd als er een dood spoor leidt."