'Liefdesbrieven' op Rotterdam Centraal in strijd tegen pesten Foto's: Rick Huijzer Kaya deelt brieven uit. Foto: Rick Huijzer Foto: Rick Huijzer

Op de envelop staan rode hartjes. Je verwacht een liefdesbrief, maar in de brief zit een emotioneel relaas van een jongere die gepest is. Met deze actie op Valentijnsdag wil Kaya van den Dikkenberg (20) Nederlanders de ogen openen. Ze deelt de brieven tussen 16:20 en 17:40 uur uit op Rotterdam Centraal.

Kaya werd zelf op de basisschool en op de middelbare school gepest. Omdat ze reuma heeft, gebruikt ze een scootmobiel. Niet haar handicap, maar het pesten had veel impact op haar leven. "Ik hoop de mensen die ik tegenkom aan het denken te zetten met deze brieven. Samen maken we de wereld mooier en gaan we voor een wereld zonder pesten", zegt ze.