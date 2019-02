Deel dit artikel:













1500 kilo cocaïne verstopt tussen mango's Foto: OM Rotterdam

In de Rotterdamse haven is woensdag 1500 kilo cocaïne onderschept. Het spul zat verstopt in een container met mango's, die kwam uit Brazilië.

De politie heeft een 37-jarige douanier opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij dit drugstransport. Het onderzoek naar de aangehouden douanier liep al langer. Begin dit jaar startte de Rijksrecherche een onderzoek naar de man. Uit informatie van de Douane bleek dat de container met mango’s paste in het lopende onderzoek van de Rijksrecherche en dat de verdachte douanier mogelijk betrokken was bij de invoer van deze container. De douanier wordt vrijdag voorgeleid. De drugs zijn vernietigd.