ABN AMRO WTT: Griekspoor kan niet stunten tegen Tsonga Tallon Griekspoor (ANP: Remko de Waal)

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Nederlander ging onderuit tegen Jo-Wilfried Tsonga in twee sets: 7-6 en 6-1.

Griekspoor, in de vorige ronde verrassend te sterk voor de als tweede geplaatste Karen Khachanov, deed in de eerste set niet onder voor de winnaar van Rotterdam in 2017. Hij serveerde uitstekend, maar moest de tiebreak wel aan Tsonga laten. In de tweede set verloor Griekspoor wel snel zijn service en die klap kwam hij niet meer te boven: 6-1. Tsonga speelt in de kwartfinale tegen Daniil Medvedev.