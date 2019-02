Deel dit artikel:













Winkeleigenaar laat overvallers hun gang gaan De verdachten van de overval Tabak- en giftshop Leentfaar

Toen de eigenaar van tabak- en giftshop Leentfaar aan de stadhoudersweg in Rotterdam op het beeldscherm in z’n kantoortje twee mannen zag binnenkomen, vertrouwde hij dat niet en vluchtte via de achterzijde van zijn winkel.

De overvallers liepen meteen naar de kassa, wisten die te openen en pikten het geld. Het gaat om twee blanke mannen. Heeft u tips? Bel dan met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.