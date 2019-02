Deel dit artikel:













Incheckpoortjes treinstation Blaak van slag Foto: Archief (Thijs Kern)

De in- en uitcheckpaaltjes op het NS-station Rotterdam Blaak vertonen donderdagavond kuren. Reizigers melden dat ze niet kunnen in- of uitchecken en dat alle poortjes open staan.

Op de poortjes staan rode kruizen. Op de palen naast de poortjes staat bovendien de melding 'Verlaat direct het station'. Volgens een woordvoerder van NS wordt een dergelijke melding automatisch aangegeven bij een storing in het systeem. "Dit heeft verder geen invloed gehad op het treinverkeer", laat zij weten. Op sociale media vragen reizigers zich af hoe ze nu hun reis kunnen vervolgens. De NS meldt op Twitter dat reizigers gewoon de trein in kunnen stappen en bij de conducteur aan kunnen geven waarom er niet is ingecheckt. "De situatie op Rotterdam Blaak is bekend. Excuses voor het ongemak", laat het bedrijf weten. Wanneer de problemen verholpen zijn, is nog niet duidelijk. "We hopen dat het snel is opgelost", besluit de woordvoerder.