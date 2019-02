Oppositie geeft wethouder Kurvers gele kaart

De voltallige oppositie heeft een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder Kurvers. Hij kreeg de dag na het verschijnen van het Rekenkamerrapport over het Schiekadeblok signalen binnen dat er een presentatie circuleerde in de pers. Dit meldde hij twee dagen later bij Aboutaleb, maar die vatte het op als een gerucht.

“Wethouder Kurvers doet alsof hij daadkrachtig was, dat was hij niet. De naam van raadslid Eskes als melder van het stuk in handen van de pers gaf hij niet door aan Aboutaleb”, zegt raadslid Van der Velden (PvdD). “Zelfs zijn collega-wethouders weten het niet.”

Aboutaleb gaf aan dat hij de naam van Eskes pas hoorde toen zij een ruime week later meldde dat ze gelekt had naar de pers. Wel deed Aboutaleb een oriënterend onderzoek naar de opmerking van Kurvers, “maar dat spoor liep dood”.

De oppositie was niet te spreken over het optreden van Kurvers, die niet in ging op vragen van raadsleden. “Dit is een gele kaart voor de wethouder”, zei Eerdmans. “Hij weigert ook maar de geringste vraag te beantwoorden. Dit getuigt van een afkeurende houding van de wethouder naar de raad.”

“Onacceptabel en onverantwoord”, noemt Nida-raadslid El Ouali het optreden van Kurvers. Karremans (VVD) ziet de motie als opsteker. “Van alle verdachtmakingen die richting wethouder Kurvers in de media zijn geuit, is alleen gebrek aan daadkracht overgebleven.”

"Dit debat ging over de vraag of deze wethouder betrokken was bij de lekactie. Vandaag is gebleken dat hij dat niet was en dat hij wat hij wist, heeft doorgegeven aan de burgemeester", reageert raadslid Roest van GroenLinks.

De motie is later op de avond afgewezen.