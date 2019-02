Tennis Plaza aflevering 4: Clijsters, Kooijman en tennismode

In de vierde aflevering verwelkomde presentator Etienne Verhoeff vanuit Rotterdam Ahoy Kim Clijsters, meervoudig Grand Slamwinnaar, en acteur en tennisliefhebber Jan Kooijman in Tennis Plaza.

Ondanks dat Clijsters al een tijdje niet meer op professioneel niveau tennist, staat zij zeker nog op de baan. De Belgische tennisster doet mee aan de 'Legends' van de Grand Slams. Ook heeft zij haar eigen tennisschool in Bree. Daarnaast is Clijsters moeder van drie kinderen. "Daar gaat veel tijd en energie in op, maar het is leuk om de jongere generatie te zien opgroeien", zegt Clijsters.

Kooijman is tennisliefhebber en geniet van Stefanos Tsitsipas, die echter al is uitgeschakeld op het ABN AMRO World Tennis Tournament. "Hij is een charismatische, leuke en slimme jongen met relativering. Dat is wel iets wat het tennis kan gebruiken", aldus Kooijman.

Kijk hierboven naar de volledige aflevering van Tennis Plaza, waarin ook een reportage is te zien over tennismode.