Dans en muziek verbinden oud en jong

Het leek wel feest donderdagochtend in Parkhoff in Dordrecht. Het verzorgingshuis, dat onderdak biedt aan ouderen met beginnende dementie, kreeg schoolkinderen en een theatergroep op bezoek.

Muziektheater PRA trekt met de voorstelling 'Kijk in mijn ogen' door het land en donderdag was dus Parkhoff aan de beurt. Doel van de voorstelling is om jong en oud met elkaar te verbinden.

Zowel de ouderen als de kinderen van de Dordtse Vrije School hadden hun aandeel los van elkaar in de dagen voorafgaand geoefend, maar troffen elkaar pas in de voorstelling.

Positieve emotie

"Dans en muziek zijn de verbindende elementen. Er ontstaat non-verbaal contact en de ouderen beleven de bijkomende aanraking als een zeer positieve emotie", zegt Monique Masselink van PRA.

De kinderen maken inderdaad veel los bij de ouderen, die tijdens de voorstelling zichtbaar opleven. "Geweldig", zegt er een. "Wanneer komen ze weer?"

Ook Joyce van der Linden van Parkhoff bevestigt dat de kinderen veel losmaken. "Wij zien dat al als we een dagje naar de dierentuin gaan. Zodra er kinderen zijn hebben onze ouderen geen aandacht meer voor de dieren."

De kinderen zelf zijn ook enthousiast: "Erg leuk om voor en met ze te dansen", klinkt het in koor. "Mooi om te zien hoe actief die oude mensen nog zijn. En ze zijn natuurlijk zelf ook jong geweest."

PRA Muziektheater zal in Dordrecht dit jaar nog optreden in twee andere woonzorgcentra. Data zijn nog niet bekend.