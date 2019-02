Politie pakt man op en neemt auto's in beslag in Nieuw-Lekkerland

De politie in Nieuw-Lekkerland heeft donderdag een hardleerse automobilist opgepakt. De 26-jarige man had meerdere boetes openstaan, moest nog een korte celstraf uitzitten én reed voor de zoveelste keer rond zonder geldig rijbewijs.

Agenten stonden donderdag bij de man aan de deur vanwege de nog niet betaalde boetes. Aangezien de bewoner niet thuis was maar wel één van zijn wagens voor de deur stond, werd een takelwagen gebeld die het voertuig weghaalde.

De man kwam vervolgens zelf aanrijden in een andere auto, die ook meteen in beslag werd genomen. Hij was namelijk in de afgelopen anderhalve maand al drie keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs.

Omdat de man ook nog een celstraf van achttien dagen had openstaan, is hij meegenomen naar het cellencomplex in Dordrecht.