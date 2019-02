Deel dit artikel:













Bestelbus ramt hek op bedrijventerrein Gorinchem Brandweer, Foto: Thijs Kern

Op het bedrijventerrein Papland in Gorinchem is donderdagavond een eenzijdig ongeluk gebeurd. Een bestelbus is tegen een hek aangereden.

De bestuurder maakt het goed, meldt de brandweer. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Na het ongeluk op de Boezem werd door omstanders gas geroken in de omgeving. Die lucht blijkt afkomstig van een gasleiding, die werd geraakt toen de bestelbus tegen het hek aanreed. Stedin heeft de leiding afgesloten en is nog enkele uren bezig met werkzaamheden aan die leiding. De brandweer voert in de omgeving metingen uit.