Automobilist belandt in bosjes Vlaardingen Foto: MediaTV

Een automobilist in Vlaardingen is donderdagavond van de weg geraakt. De bestuurder schampte eerst twee bomen en kwam vervolgens tot stilstand in de bosjes.

Niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De auto raakte flink beschadigd en is door een berger weggetakeld.