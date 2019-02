Deel dit artikel:













De Hef geteisterd door lampendieven De Hef Foto: Jelle Gunneweg

De Hef in Rotterdam wordt geplaagd door dieven die het voorzien hebben op de spotlampen die in en om de brug zitten. In de afgelopen maanden zijn al veertig lampen gestolen, meldt de gemeente.

De brug is onlangs opgeknapt. Daarbij zijn ook nieuwe lampen geplaatst. Zowel aan de noord- als zuidzijde van De Hef ontbreken daar inmiddels armaturen. De schade is volgens de gemeente opgelopen tot zeker 20 duizend euro. Inmiddels heeft de gemeente nieuwe lampen voorhanden, maar deze worden pas opgehangen als er maatregelen zijn genomen tegen het stelen. "Dan moet je denken aan prikkeldraad, pennen rondom regenpijpen en een hoog hek aan de zuidzijde om het eigen terrein beter dicht te zetten", zegt een woordvoerder. Het gaat nog zeker enkele weken duren voor die maatregelen zijn doorgevoerd.