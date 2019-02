Deel dit artikel:













Fucsovics kwartfinalist op het ABN AMRO World Tennis Tournament Marton Fucsovics (Bron: VK Sportphoto - Mischa Keemink)

Marton Fucsovics is donderdagavond doorgegaan naar de kwartfinale van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. De Hongaar rekende in twee sets af met de Georgiër Nikoloz Basilashvili.

De eerste set eindigde in een tiebreak, die Fucsovics uiteindelijk ruim wist te winnen (7-6, 7-1). De Hongaar had het in de tweede set een stuk makkelijker tegen Basilashvili. Fucsovics zorgde meteen voor een break tegen de Georgische tennisser en zegevierde uiteindelijk met 6-1. Fucsovics, nummer 38 van de wereldranglijst, komt in de kwartfinale de Japanner Kei Nishikori (1) tegen, die eerder op donderdagavond afrekende met Ernests Gulbis uit Letland.