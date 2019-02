Jonge Democraten delen 'xtc-pillen' uit in Rotterdam

Leden van de Rotterdamse afdeling van de Jonge Democraten, de jongerenpartij van D66, hebben op Valentijnsdag zogenaamd xtc-pillen uitgedeeld op het Stadhuisplein. De reden is dat ze willen dat xtc gelegaliseerd wordt.

Volgens Pim Cramer is legalisering van de partydrug de manier om de huidige problemen tegen te gaan. "Juist het dumpen van het afval en sterfgevallen door een overdosis willen we graag voorkomen. Door het te reguleren zit er minder troep in de pillen, is de dosis minder sterk en zijn de risico's kleiner."

Ook zou verkoop bij bijvoorbeeld smartshops of coffeeshops, goede voorlichting over xtc en het instellen van een minimale leeftijd om de drug te kopen, kunnen helpen om misbruik en illegale praktijken te voorkomen.

Op het Stadhuisplein benaderden de leden verschillende voorbijgangers met snoepjes, met de vraag of ze gratis xtc wilden hebben. Dat leverde vooral verbaasde gezichten op. "Ik vind het een goed iets, maar ik denk dat het legaliseren van xtc twee kanten heeft", zegt een jongen. "Het is minder schadelijk dan alcohol, maar als het gelegaliseerd wordt zullen ook meer mensen het gaan gebruiken."

De Jonge Democraten vinden niet dat cocaïne, speed en ketamine ook gelegaliseerd zouden moeten worden. "Dat zijn middelen die veel meer verslavend zijn dan xtc", besluit Cramer.