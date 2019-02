Veerhavenconcert moet stoppen

Het jaarlijkse Veerhavenconcert in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam gaat stoppen. Het lukt de organisatie niet meer om genoeg sponsors voor het klassieke openluchtfestival te vinden.

"We merken dat iedereen een beetje sponsormoe is. We zijn erg afhankelijk van het bedrijfsleven, daar komen bijna alle gelden vandaan", zegt Wendy van Bodegom van de organisatie.

Alleen al voor de techniek is 90-duizend euro nodig. Ook zijn er de afgelopen jaren vanuit de gemeente meer veiligheidsregels bijgekomen die geld kosten, zegt de organisatie.

Het Veerhavenconcert trok altijd duizenden liefhebbers. Er zijn zestien edities geweest.

Vorig jaar was voor het eerst het Nederlands Philharmonisch Orkest -met 125 musici- op het drijvende podium te horen en te zien. Het podium was transparant en werd geflankeerd door de historische zeilschepen in de Veerhaven. Kleine sloepjes konden gratis invaren.