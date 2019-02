Weerman Ed Aldus: 'Het lijkt wel april'

Het is lenteachtig warm. "Vandaag en in het weekeinde is het genieten geblazen dankzij een hogedrukgebied boven het midden van Europa. Dat stuurt droge en erg zachte lucht naar onze omgeving vanuit het noorden van Afrika", zegt weerman Ed Aldus vrijdagochtend.

Zaterdag is het erg zonnig bij een temperatuur van zo'n 12 graden. Zondag is er weliswaar iets meer bewolking, maar komt het kwik nog hoger uit. Het kan dan in de middag in sommige delen van de regio maar liefst 14 graden worden.

"Het ziet er bijzonder goed uit, het lijkt echt wel april. Normaal gesproken is het nu een graad of zes. Daar komen we de komende dagen ruim boven uit."

Na het weekeinde is het voorlopig gedaan met het vroege lenteweer. In de nacht naar dinsdagochtend kan er wat lichte regen vallen.