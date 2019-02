Deel dit artikel:













Rennende man geschept door auto Foto: AS Media

Een voetganger is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond geraakt toen hij op de Admiraal de Ruyterweg in Rotterdam werd aangereden door een auto.

De 22-jarige Rotterdammer behoorde tot een groep mannen die rennend de weg overstak. Dat was bij de bushalte, ter hoogte van waar het Pompenburg begint. Het slachtoffer kwam van achter een geparkeerde wagen en kon door een automobilist niet meer worden ontweken. Een traumateam kwam ter plaatse om medische spoedhulp te verlenen. Daarna is de man met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.