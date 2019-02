Slanke zeemeermin op plein Rotterdam lijkt opeens zwanger

Is de zeemeermin van Rotterdam in verwachting van een kind? Een beeld van een zeemeermin op het Rotterdamse Eudokiaplein was zo vervallen dat de kunstenaar er aan te pas moest komen om het op te knappen. Die blijkt rigoureus te werk te zijn gegaan.

Het beeld van maker Chris Ripken is opeens van kleur veranderd, en dat is niet alles: de zeemeermin heeft opeens een dikke buik en fors grotere borsten. Het lijkt wel een beetje of ze zwanger is.

"Ik heb haar helemaal opnieuw betegeld met prachtige kleuren," vertelt Ripken over zijn beeld van pakweg drie meter lang en anderhalve meter groot. "Door duivenpoep was ze van kleur verschoten. Haar bovenlichaam is nu mooi roze met goud. Ze heeft mooie haren, een veranderd gezicht, een staart in heel veel kleuren."

Dat het bij veel Rotterdammers bekende beeld is gered is goed nieuws voor de beurt.

Omwonenden kwamen in actie toen bleek dat de gemeente niet of nauwelijks geld meer wilde uittrekken om het beeld te redden. Voor die tijd werd het beeld onderhouden door jeugd uit de buurt, die daar een zakcentje voor kregen. Maar dat geld was op. Het beeld leek te worden verwijderd.

Maar daar werd een stokje voor gestoken. De zeemeermin heeft deze flinke metamorfose ondergaan met dank aan geld van de Rotary in Hillegersberg.

Het gerestaureerde beeld wordt vrijdagmiddag geplaatst.