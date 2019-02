'Sorry guys, we gave it all': gemeente trekt stekker uit nieuw walhalla danceliefhebbers

Een grote, nieuwe danceclub in Rotterdam, de Maatschappij voor Volksgeluk (MAVV), komt er niet. De gemeente heeft de stekker getrokken uit de ontwikkeling van het terrein waar MAVV moest komen, in Delfshaven.

Het is hierdoor niet meer mogelijk om dit walhalla voor danceliefhebbers te realiseren. De initiatiefnemers bevestigen het nieuws: "Sorry guys, we gave it all", valt te lezen op de Facebookpagina.

Een ton aan investeringen gaat hierdoor in rook op. Personeel dat al was ingehuurd, zit nu opeens zonder werk.



MAVV was een idee van Kristian de Leeuw en Jetti Steffers, die eerder ook club BAR hadden opgericht. Ze sloten BAR vorig jaar zodat ze zich volledig konden richten op de nieuwe club die op het oude Ferro-terrein moest komen. Doordat de gemeente dit terrein nu niet meer wil ontwikkelen, moet er ook een streep door de plannen voor de club op deze locatie.

Deze nieuwe club had plek moeten bieden aan 1500 mensen. Ook zouden er kleinere ruimtes komen voor evenementen en exposities.

Een woordvoerder van wethouder Bas Kurvers (Bouwen) bevestigt dat de stekker er is uitgetrokken. "Het is een kwestie van vertrouwen. Men heeft een keer om uitstel gevraagd, dat is verleend. Maar toen nog een keer om uitstel werd gevraagd hield het op. We waren te ver van de aanvankelijke voorwaarden afgedreven."

Op de vraag of de deur nog op een kier staat, zegt de woordvoerder: "Dat idee heb ik niet. Dit is voor nu een gedane zaak."