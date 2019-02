Rijnmond Staat Stil bij Effe Leo bellen

'Mijn zaak is een verlengstuk van wie ik ben.' Was getekend: Leo Morée. Maar u kent hem waarschijnlijk beter als "Met Leo", van het radiospotje "Effe Leo bellen."

Roland Vonk had laatst een container nodig en kwam er tot zijn verbazing achter dat er echt een "Leo" bestaat. Sterker, dat "Leo" himself de container kwam brengen. Hij merkte direct: dit is een man met een vat vol verhalen.

Leo verhuurt containers en levert zand. Maar hij haalt ook panden leeg en neemt spulletjes mee. Het meeste daarvan geeft hij weer weg. "Ik vind het zonde om iets weg te gooien." Kijk, daar vinden 'voddeman' Vonk en 'containerboer' Leo elkaar.

Correctie: 'hoogbegaafde containerboer'. "Ik kon goed leren, ging fluitend door school, deed niets, maar haalde wel de hoogste cijfers." Wat hij dan wel deed? "Buiten spelen, en dat doe ik nog steeds."

Ga met Leo op pad en je hebt zo een verhaal, een praatje. "Ik heb last van contactuele eigenschappen."