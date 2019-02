Initiatiefnemers danceclub overwegen juridische stappen tegen gemeente: 'we zijn als stront behandeld'

De Maatschappij voor Volksgeluk, de grote danceclub die zou verrijzen in Rotterdam-West met hulp van de gemeente, overweegt juridische stappen tegen de gemeente Rotterdam te nemen. De gemeente wil het gebied niet meer ontwikkelen, waardoor de club er niet meer kan komen.

"Na anderhalf jaar waarin we als stront behandeld zijn, ben ik er wel klaar mee", zegt Kristian de Leeuw, initiatiefnemer van Maatschappij voor Volksgeluk (MAVV). Hij zag anderhalf jaar aan voorbereidingen in rook opgaan toen de gemeente per mail liet weten af te zien van verdere ontwikkeling.



'We hebben het even stil gehouden in de hoop op een oplossing, maar die is er niet' Kristian de Leeuw, initatiefnemer

"We kregen maandagavond een mailtje", vertelt De Leeuw. "Daarin stond dat de stekker eruit getrokken was." Dat kwam hard aan. "Ik heb drie nachten niet kunnen slapen en werd daarna ziek. Zo heftig was het. Nu pas ben ik rustig genoeg om erover te praten. En het is al anderhalve week verder."

Direct na de mail zat De Leeuw al met een advocaat. Samen stuurden ze een bericht terug. Daar kwam geen hoopvolle reactie op. "We hebben het even stil gehouden in de hoop op een oplossing, maar die is er niet."

De Leeuw brengt zijn dagen inmiddels bellend door. Vele betrokkenen moeten worden afgebeld. "We hebben enorm geïnvesteerd in geluidsonderzoeken, in ontwerpen, er is een bouwmanager die al maanden voor ons werkt. Ik ben al de hele week mensen aan het bellen om uit te leggen dat dit niet gebeuren." In totaal is al voor ongeveer honderdduizend euro geïnvesteerd in MAVV.

Die boodschap krijgt hij amper uit zijn mond. "Het is voor ons echt heel zuur. We zitten met een enorme schadepost. We eindigen met lege handen. Alle bezoekers, alle mensen om ons heen, voor hen is er niks meer."



'Het is zo lullig gegaan. We zijn afgewimpeld met een mailtje' Kristian de Leeuw

Toch had hij het misschien wel moeten zien aankomen. "Vanaf het begin speelden er zoveel belangen", zegt De Leeuw. "De gemeente Rotterdam wil het uitgaansleven stimuleren, maar puntje bij paaltje is het de vorige wethouder die dat graag wilde."

"Bij Stadsonwikkeling, die het moet uitvoeren, en bij het Havenbedrijf, dat eigenaar van het pand, is er weinig draagvlak", ze merkte De Leeuw. "Dat heeft zich tegen ons gekeerd. We liepen tegen zoveel dingen aan."

Al lang geleden twijfelde De Leeuw aan de haalbaarheid. "We zijn gaan vragen: is de ambitie er nog? Is het draagvlak er wel? Er werd gezegd van wel."



Dat blijkt toch niet meer het geval. Tot woede van De Leeuw. "Ik ben nog nooit zo slecht behandeld. Ik vind dit persoonlijk ongehoord. We overwegen juridische stappen te zetten. Nee, daar zit ik niet op te wachten, want het kost energie en geld. Geld hebben we niet eens."

De Leeuw wil dit toch doorzetten om principiële redenen:"Het is allemaal zo lullig gegaan. Vanuit moreel gevoel moet ik wel. Het is schandalig dat we worden afgewimpeld worden met een mailtje."

De gemeente wil niet specifiek ingaan over de manier van communiceren in dit geval, maar een woordvoerder van wethouder Bas Kurvers (Bouwen) laat in een reactie aan RTV Rijnmond weten dat dit "normaal schriftelijk gebeurt met een nette handtekening van de wethouder eronder".

Gemeente heeft geen vertrouwen meer

Volgens de gemeente is er geen vertrouwen meer in de realisatie van de plannen van MAVV, die enkele jaren geleden als beste uit de bus kwam toen de gemeente naar plannen vroeg voor de ontwikkeling van dit gebied.

"Het is een kwestie van vertrouwen. Men heeft een keer om uitstel gevraagd, dat is verleend. Maar toen nog een keer om uitstel werd gevraagd hield het op. We waren te ver van de aanvankelijke voorwaarden afgedreven."

De Leeuw bevestigt dat er twee keer om uitstel is gevraagd. "De opmerking van deze woordvoerder gaat voorbij aan heel veel zaken. De eerste keer uitstel was in goed overleg. Maar het zou fijn zijn als de gemeente aan ons had laten weten dat het vertrouwen zoek was geraakt na die tweede keer. We moesten wel! De gestelde termijnen waren totaal niet realistisch. We dachten echt dat we met z'n allen zochten naar een oplossing. We hadden zoveel klaar en rond. De financiering ook. Er is alleen nooit gevraagd naar hoe die rond is. De stekker is er uitgetrokken zonder dat er met ons over is gesproken. We zijn naïef geweest door te denken dat we dit samen konden oplossen. Dit is zo zuur."