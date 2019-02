Deel dit artikel:













Poldervaart over Excelsior-FC Emmen: ‘Onszelf in een goede positie manoeuvreren’ Adrie Poldervaart op het ABN AMRO World Tennis Tournament

Excelsior staat na de uitnederlaag bij Fortuna Sittard op de zestiende plaats in de eredivisie. Een plek in de gevarenzone, dus kunnen de Kralingers met een zege tegen FC Emmen goede zaken doen in de degradatiestrijd. “Sommige kansen moet je grijpen om een statement te maken en jezelf in een goede positie te manoeuvreren”, verwijst trainer Adrie Poldervaart naar de confrontatie van aanstaande zondag.

Hij noemt het uitduel in Emmen, eerder dit seizoen. Toen won Excelsior, ondanks een moeizame wedstrijd. “Het was ook de eerste keer in dit seizoen dat we op achterstand kwamen, maar de wedstrijd toch nog wonnen”, zegt Poldervaart. “Op dat moment moesten we wel winnen. Dat hebben we toen gedaan.” Het belang is groot om te winnen. “Het zit heel dicht bij elkaar”, aldus Poldervaart, die niet weet of Luigi Bruins het duel van aanstaande zondag tegen FC Emmen gaat halen. Kijk hierboven naar de volledige voorbeschouwing op Excelsior-FC Emmen van verslaggever Jan Jaap Pruysen met trainer Adrie Poldervaart.