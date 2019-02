Deel dit artikel:













Scheepsramp herdacht in Maassluis

In de Groote Kerk in Maassluis is de scheepsramp herdacht, die dertig jaar geleden in de Middellandse Zee het leven kostte aan 27 mensen. Bij de herdenking waren de nabestaanden van de bemanning aanwezig.

De tanker 'Maassluis' van Nedlloyd sloeg tijdens een storm voor de kust van Algerije stuk op een pier. 27 opvarenden overleden. Van slechts vier van hen zijn stoffelijke resten teruggevonden. Twee opvarenden overleefden de ramp. De Indonesische bemanningsleden werden door de kapitein naar de voorsteven gestuurd om ankerwerkzaamheden uit te voeren. Ze sloegen overboord en bereikten ternauwernood in de hevige storm zwemmend de kust. Tien jaar geleden werd in Maassluis een monument voor de slachtoffers geplaatst, naast de originele scheepsbel van het schip.