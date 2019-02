Onrust bij Hollandse Delta houdt aan

Het blijft onrustig bij Waterschap Hollandse Delta. Na het vertrek van dijkgraaf Ingrid de Bondt is nu ook directeur Arnoud van Vliet met verlof. Over het waarom doet het waterschap geen mededelingen.

De Bondt stapte ruim een week geleden op omdat ze zich niet kon vonden in de koers binnen het bestuur van het waterschap.



Van Vliet zit nu ook thuis. Waarom wordt niet verteld. De Bredanaar is tien jaar in dienst bij Hollandse Delta.

Uit twee onderzoeken bleek recent dat onderhoud en veiligheid van zuiveringsinstallaties van het waterschap tekort schoten. Het bestuur stelde wel plannen op, maar die gingen niet snel genoeg.

Uit de rapporten blijkt dat de focus bij Hollandse Delta teveel op het geld en niet op de inhoud lag. Daardoor ging er te weinig geld en aandacht naar veiligheid.



Eén van de aanbevelingen uit de rapporten is dat de organisatie scherper moet worden aangestuurd door het bestuur.

VVD

Opvallend detail is dat zowel De Bondt als Van Vliet naast Hollandse Delta actief is voor de VVD. De Bondt was eerder gedeputeerde namens de liberalen in Zuid-Holland. Van Vliet is fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Breda.