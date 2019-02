Deel dit artikel:













VIDEO: Kraan valt op woningen in Vlaardingen Foto: MediaTV

In Vlaardingen is een mobiele heistelling op twee huizen gevallen. Het gevaarte is dwars door het dak van een nieuw woningblok aan de Gretha Hofstralaan geslagen. Wonder boven wonder is niemand gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde vrijdag rond 13:00 uur. Werknemers waren bezig met werkzaamheden op een nieuwbouwterrein toen de mobiele heistelling plotseling omviel op een blok dat ongeveer een jaar geleden werd opgeleverd.

Foto: Media TV. Door de klap is ook een gasleiding geraakt. De brandweer heeft de leiding snel afgesloten. Het beschadigde dak was voorzien van een aantal zonnepanelen. Weliswaar is de stroom in de huizen afgesloten, maar omdat het zonnesysteem ook elektriciteit genereert zijn er specialisten bijgehaald om het systeem buiten gebruik te stellen.

