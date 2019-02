Mula B. hoeft niet cel in

De Haagse rapper Mula B. hoeft niet terug de cel in. De Rotterdamse rechter legt hem een taakstraf van 200 uur en 1500 euro boete op voor wapenbezit. Daarnaast krijgt hij 13 dagen cel, maar die heeft de 29-jarige rapper al in voorarrest gezeten.

Mula B. werd in oktober van het vorig jaar in het Rotterdamse Waalhavengebied aangehouden tijdens een actie preventief fouilleren. Hij bleek een geladen pistool met kogels bij zich te hebben.

De rechter zei dat een celstraf normaal is bij wapenbezit, maar dat hij rekening houdt met de specifieke omstandigheden van de verdachte. “Niet alleen zou een celstraf grote gevolgen hebben voor hemzelf maar ook voor de mensen die van zijn inkomsten afhankelijk zijn.”

Daarnaast had Mula B. tijdens de zitting spijt betuigd. “Ik word gezien als een rolmodel en daar past geen vuurwapen bij.”

De rapper was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Zijn advocaat Jeffrey Jordan: ”Dat wapen was nog een restantje van zijn oude leven. Hij was een straatjongen en dacht zich veiliger te voelen met een pistool. Hij snapt nu dat hij een andere rol heeft. Hij is feitelijk een zakenman.”

Volgens Jordan is Mula B. tevreden met de straf. Justitie had negen maanden cel geëist.