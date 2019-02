Deel dit artikel:













Rotterdammer overlijdt na ongeluk A59 Brandweer, Foto: Thijs Kern

Een Rotterdamse automobilist is in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de A59. Hij knalde met zijn auto achterop een vrachtwagen, waarna de auto in brand vloog.

Het ongeluk gebeurde op de A59 ter hoogte van Sprang-Capelle. De weg was tussen 00:15 uur en 10:30 uur dicht. Volgens de politie zou de 25-jarige Rotterdammer onbesuisd hebben gereden. Getuigen verklaarden tegenover de politie dat zij de auto van het slachtoffer kort voor de aanrijding met hoge snelheid over de A59 zagen rijden. Hij haalde daar zigzaggend, links en rechts, diverse auto’s in.