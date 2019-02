Sporten voor Sophia moet nog beginnen, opbrengst al half miljoen

Sporten voor Sophia heeft nu al een half miljoen euro bereikt, dat is een nieuw recordbedrag voor het jaarlijkse evenement. Duizenden deelnemers zullen dit weekend in verschillende blokken drie uur lang gaan fietsen tijdens de spinmarathon.

Het opgehaalde geld zal door het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam gebruikt worden om een sportprogramma te ontwikkelen voor kinderen die chronisch ziek zijn. “Een deel van het bedrag stoppen we in een spaarpot om het Sophia Kinderziekenhuis te verbouwen”, vertelt Chrisje Seijkens van Stichting Vrienden van Sophia.

Voor kinderen met een chronische ziekte is het niet gemakkelijk om te sporten. Seijkens: “Ze vinden het vaak eng. Want, kan je dat wel aan als je een hartritmestoring hebt? Het is erg belangrijk dat zij sporten, voor hun conditie, maar ook voor hun sociale contacten.”