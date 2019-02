Deel dit artikel:













Larsson kan spelen tegen FC Groningen, Haps ontbreekt Sam Larsson

Feyenoord kan zondag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen beschikken over Sam Larsson. De Zweed trainde deze week nauwelijks mee met de groep door een enkelblessure, maar is wedstrijdfit.

Dit vertelde Feyenoord-trainer Giovanni van Bonckhorst vanmiddag in de persconferentie in aanloop van de wedstrijd. De buitenspeler kreeg door zijn lichte blessure wat extra rust. Voor linksback Ridgeciano Haps komt de wedstrijd in Groningen nog te vroeg. Hij is onvoldoende hersteld van zijn liesklachten. Daar tegenover meldt Van Bronckhorst dat Tyrell Malacia er weer aan zit te komen na afwezigheid door een blessure.