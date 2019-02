Deel dit artikel:













Huiseigenaar na val kraan 'vreselijk geschrokken' Ronald Harent, vader van de huiseigenaar

De eigenaar van het huis in Vlaardingen waar vrijdagmiddag een kraan op het dak viel is ''vreselijk geschrokken". Dat zegt Ronald Harent, vader van deze eigenaar. Hij was in de buurt en kwam direct naar de plek des onheils toen hij het nieuws hoorde.

"Mijn zoon werkt ver weg, maar hij is nu onderweg." De emoties van de zoon laten zich raden, zegt Harent. "Hij is vreselijk geschrokken."



"Het is nu net een cabrioletwoning met een open dak", vervolgt de vader. "Ik werd zelf gebeld door mijn vrouw, zo hoorde ik het. Mijn zoon is direct daarna onderweg gegaan. Hij was gelukkig niet thuis toen het gebeurde. Dat is een geluk bij een ongeluk." "Het is nu net een cabrioletwoning met een open dak", vervolgt de vader. "Ik werd zelf gebeld door mijn vrouw, zo hoorde ik het. Mijn zoon is direct daarna onderweg gegaan. Hij was gelukkig niet thuis toen het gebeurde. Dat is een geluk bij een ongeluk." De gedupeerde huiseigenaar woont er niet lang. "Het is een nieuwbouwwijk, alles is hier helemaal nieuw. Het ziet er nu niet fraai uit, nee, maar er zijn geen gewonden." Harent wil niet bij de pakken neerzitten. "Nu moeten we praktisch denken. Schouders eronder." Lees ook: VIDEO: Kraan valt op woningen in Vlaardingen