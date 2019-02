Ted Langenbach schiet gedupeerden danceclub te hulp: 'trek maar bij ons in'

De twee ondernemers, die hoopten een danceclub te beginnen in het Rotterdamse Delfshaven, hoeven niet te vrezen dat ze nergens terecht kunnen. Ze zijn welkom om in de club van Ted Langenbach te trekken.

De Rotterdamse partygoeroe nodigt de twee uit om bij hem aan te sluiten in de Maassilo in Rotterdam-Zuid, waar Ted zijn club Now & Wow runt. Het tweetal is radeloos nu de gemeente na lang voorbereiden opeens de samenwerking heeft opgezegd .

Het openen van hun nieuwe club is daarmee opeens onhaalbaar geworden, na talloze investeringen. Tot verdriet van het duo zelf en Langenbach.



"We hebben nog wel plek voor ze en het zou ontzettend zonde zijn als ze nergens meer terecht kunnen'', vertelt de partygoeroe. "Ik vind het vreselijk dat dit niet meer kan gebeuren."

Langenbach noemt de organisatoren belangrijke spelers in de Rotterdamse dancescene. "Zij mogen niet uit beeld verdwijnen."

Het duo achter de gedroomde nieuwe club die er niet komt , Maatschappij voor Volksgeluk, runde eerst een invloedrijke andere club, BAR. Die werd door het duo gesloten om volledig de aandacht op de nieuwe locatie te kunnen vestigen.



MAVV had op het oude Ferro-terrein moeten komen.

Anderhalve week geleden liet de gemeente schriftelijk weten de samenwerking op te zeggen. Langenbach zelf heeft ook vervelende ervaringen met de Ferro Dome. Ook hij hoopte er ooit een club te openen. Dat liep ook spaak. "De geschiedenis herhaalt zich."