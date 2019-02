Apenkooien voor volwassenen

Alle klimrekken zijn uitgeklapt. Dikke en dunne matten liggen her en der verspreid in de zaal. Touwen hangen naar beneden. Banken staan schots en scheef. Tijd om te apenkooien! Gymjuf Fleur Oosterwijk legt uit wat de bedoeling is. Haar publiek? Niet een stel kinderen uit groep 7, maar een groep volwassenen.

Deze twintigers en dertigers hebben zich opgegeven om op vrijdagavond een uurtje ouderwetse gymles te volgen, in gymzaal Klein Coolstraat in het centrum van Rotterdam. Ze gaan apenkooien, tikkertje spelen en als toetje doen ze nog een paar potjes trefbal.

In de 'klas' zitten vanavond 5 dames en 8 heren. Sommigen kennen elkaar al, anderen zijn los komen aanwaaien, maar al snel vormt zich een fanatiek geheel.

Gymjuf Fleur werkt voor ApenkooiGym, de organisatie die deze lessen aanbiedt. "Deze avond is een leuke afwisseling voor mensen die bijvoorbeeld fitness een beetje saai beginnen te vinden. We doen ook niet elke week hetzelfde. De ene keer gaan we apenkooien, een volgende keer doen we weer iets anders, net zoals je vroeger op school ook elke week iets anders deed bij gym."

"Mensen kunnen bij ons weer even een beetje kind zijn". Alles is wel op eigen risico, benadrukt ze: "We vragen aan de deelnemers of ze zich aan de regels willen houden en een beetje voorzichtig willen doen".

Dat dat geen overbodig verzoek is blijkt wel als het spel in alle hevigheid losbarst. Deze volwassen gymleerlingen gaan er vól voor. Er wordt keihard gerend, gesprongen en geklommen om aan de bloedfanatieke jagers te kunnen ontkomen.

Iedereen mag een keer de jager zijn. Juf Fleur blaast op haar fluitje. Daarna moeten alle toestellen en matten weer worden opgeborgen. Uit de opgerolde turnmatten komt de herkenbare lucht van oud puberzweet naar boven.

Er wordt even kort pauze gehouden en dat is ook wel nodig. In de dameskleedkamer staan twee deelneemsters uit te hijgen: "Ik wist niet dat het zó intensief zou zijn! Het is heel leuk maar ik ben ka-POT!" lacht een 33-jarige. Bij de mannen roept een bezwete deelnemer dat hij al sinds de basisschool niet meer had ge-apenkooid. "En ik ben nu 36! Kun je nagaan!"

Na de pauze gaan ze verder met diverse soorten tikspelletjes, waarbij je bijvoorbeeld een lintje achter in je broek moet stoppen (als een soort staart) en de tikkers dat lint er uit moeten trekken. De tikker die de meeste linten verzamelt heeft gewonnen.

Ook hier wordt op doortrapte wijze door de tikkers samengewerkt. Ze drijven hun slachtoffers een hoek in pakken de staart af. Er wordt ook nog een variant gespeeld waarbij het 'slachtoffer' opgetild moet worden. Ook dit gaat niet zachtzinnig, maar niemand klaagt.

Daarna worden er nog wat potjes zenuwslopend trefbal gespeeld (Wie weet de dikke mat van de tegenstander om te gooien?) en is het tijd om afscheid te nemen. De deelnemers worden uitgenodigd om nog een drankje te komen doen in een nabijgelegen café. Zitten ze toch nog op vrijdagavond in de kroeg. En er zijn bitterballen.