Gloednieuw centrum voor borstkankeronderzoek, maar kwart vrouwen wil niet komen

Een gloednieuw borstkankeronderzoekcentrum in Rotterdam wordt vrijdagmiddag geopend door staatssecretaris Blokhuis. 35 duizend vrouwen uit de regio tussen de 50 en 75 krijgen er komend jaar een uitnodiging voor.

Het nieuwe centrum is uiteraard van alle gemakken en de nieuwste technieken voorzien, maar nieuw of niet: lang niet iedere vrouw met een uitnodiging zal komen opdagen. Vijfenzeventig procent komt, een kwart dus niet.

Pauline van den Broek, bestuursvoorzitter van Bevolkingsonderzoek Borstkanker, legt uit waarom dat zo is: "Een deel heeft te maken met de taal, of met weinig kennis over gezondheid. Deze vrouwen kunnen dus niet goed het belang van borstkankerscreening kunnen inschatten."

Om ook deze vrouwen naar binnen te krijgen wordt er extra hard ingezet om ze te bereiken. "Ze krijgen allerlei informatie en voorlichting." De gemakken die het nieuwe pand biedt moeten ook helpen.

Zo is het centraler gelegen en goed toegankelijk voor vrouwen in een rolstoel of scootmobiel. Ook wordt er gebruik gemaakt van een nieuw type mammograaf, die door laboranten en cliënten uitgebreid is getest en daarbij als beste uit de bus kwam.

Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten. Cliënt Caroline Strik onderging het onderzoek al deze week. Zij accepteerde dus de uitnodiging. "Ik vind het goed om deel te nemen. Je neemt het risico dat er wat gevonden wordt, maar de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen is borstkanker."

Tegen andere vrouwen zou ze daarom willen zeggen: "ik zou deelnemen. Ook als je niets voelt is het niet gezegd dat er niks zit." Ook al is het niet het meest prettige onderzoek. "Het is geen prettig onderzoek, maar ik loop niet te gillen van de pijn."