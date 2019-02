Bewoners Vlaardingen mogen voorlopig huis niet in na val kraan

De bewoners van twee huizen in Vlaardingen waar een kraan op viel, mogen voorlopig niet terug naar huis. Zij kregen dit vrijdagmiddag te horen. Ze hebben een hotel aangeboden gekregen

Een mobiele heistelling viel eerder op de dag dwars door het dak van een woningblok aan de Gretha Hofstralaan. Werknemers waren bezig met werkzaamheden op een nieuwbouwterrein toen de mobiele heistelling omviel op een blok dat ongeveer een jaar geleden werd opgeleverd.

De klap zorgde ook voor andere problemen, zo werd een gasleiding geraakt en beschadigden meerdere zonnepanelen. De brandweer kon het gas snel afsluiten, maar omdat het zonnesysteem ook elektriciteit genereerde moesten er specialisten aan te pas komen om het systeem buiten gebruik te stellen.



De eigenaar van het huis in Vlaardingen waar vrijdagmiddag een kraan op het dak viel is ''vreselijk geschrokken". Dat zegt zijn vader tegen RTV Rijnmond. Hij was in de buurt en kwam direct naar de plek des onheils toen hij het nieuws hoorde.

"Mijn zoon werkt ver weg, maar hij is nu onderweg." De emoties van de zoon laten zich raden, zegt Harent. "Hij is vreselijk geschrokken."

De gedupeerde huiseigenaar woont er nog niet lang. "Het is een nieuwbouwwijk, alles is hier helemaal nieuw. Het ziet er nu niet fraai uit, nee, maar er zijn geen gewonden." Harent wil niet bij de pakken neerzitten. "Nu moeten we praktisch denken. Schouders eronder."