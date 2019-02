Verdachte ontkent rol in moord Luntershoek

De 29-jarige man uit Barendrecht die vastzit voor de moord op Bianca van Es uit Rotterdam ontkent. Van Es werd op 30 november dood aangetroffen in haar woning aan de Luntershoek in Charlois.

De verdachte en het slachtoffer hadden kort ervoor hun relatie verbroken.

In de woning was het gas opengedraaid. Justitie denkt dat verdachte Stephan K. zo heeft willen suggereren dat Bianca van Es zelfmoord had gepleegd. Justitie wijst erop dat haar tweejarige dochtertje in de woning was en niets mankeerde.

Op de hals en borstkas van het slachtoffer zijn blauwe plekken aangetroffen. Dat kan volgens justitie passen bij verwurging, maar de patholoog heeft geen doodsoorzaak kunnen vaststellen.

Justitie wijst erop dat Stephan K. kort voor de dood van Bianca op internet had gezocht naar termen als “wurgen zonder sporen”. De verdachte zegt dat hij zo boos op zichzelf was dat hun relatie was mislukt, dat hij suïcide wilde plegen.

De man vroeg de rechter hem vrij te laten, maar dat verzoek is afgewezen. Stephan K. blijft in ieder geval drie maanden in de cel, tot de volgende zitting.