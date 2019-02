Bewoner Vlaardingse woning 'twijfelde al over veiligheid'

"Nu ligt 'ie door het dak heen." Bart Harent, bewoner van het betroffen pand in Vlaardingen waar vrijdag een hei-installatie op viel, kijkt vrijdagmiddag beteuterd naar zijn nieuwbouwwoning.

"Ik ben geen bouwexpert, maar er wordt hier sterk en snel doorgebouwd. Ik denk dat er wat foutjes zijn gemaakt. Anders valt zo'n machine niet om, denk ik dan."

"De bouw is nu een maand bezig, denk ik", vervolgt Harent. "Het heien gaat van 's ochtends vroeg tot 's middags lekker door. Alles is van tevoren redelijk goed onderzocht. Ik zie ze dagelijks heien, maar met zo'n vaart dat ik denk: is de veiligheid niet in het geding?"

De computers, de CV-ketel, een wasmachine: dat stond er allemaal op de zolder waar de kraan naar binnen kwam vallen. Hij en zijn vriendin waren op dat moment niet thuis. Toch zijn ze geschokt. "Ik ben nog jong, maar als je heel je leven hard hebt gewerkt om dit huis voor jezelf te kunnen regelen, dan is dit ongeval wel schokkend.''

Volgens de gemeente Vlaardingen is er geen sprake van instortingsgevaar. De bewoners van de twee getroffen huizen, mogen nog niet naar huis.