Uitgaanspubliek Rotterdam gaat demonstreren na schrappen danceclub

Een aangekondigde demonstratie voor het stadhuis van Rotterdam lijkt honderden uitgaansliefhebbers te gaan trekken. Op het evenement 'Wij wensen VISIE op het Rotterdamse nachtleven' hebben bijna tweehonderd mensen al gereageerd. Nog eens een paar honderd mensen overwegen aan te sluiten.

De demonstranten willen op 2 maart 'vredelievend' samenkomen als protest tegen het beleid van de gemeente. Zij vinden dat de gemeente meer moet doen om het nachtleven te stimuleren.

Vrijdag werd bekend dat de gemeente de stekker trekt uit een project in Delfshaven. De komst van een grote club, Maatschappij voor Volksgeluk, gaat daarom niet door. De organisatoren van deze club overwegen juridische stappen.

"Het gaat goed met Rotterdam: de stad is veiliger en aantrekkelijker dan ooit tevoren", schrijft de organisator van de demonstratie, de Rotterdamse uitgaansliefhebber Thijs Boer. "Er is veel vraag naar vastgoed en ook toeristen weten de stad tegenwoordig te vinden."

"Het lelijke eendje is een mooie zwaan geworden. Dit zien we terug in veel aspecten van de stad. Het nachtleven blijft echter achterwege en de creatieven die de stad rijk is worden steeds vaker weggejaagd."

"Daarom wensen wij op korte termijn visie op nachtleven. De gemeente Rotterdam is een gemeente die in theorie zijn zaken op orde heeft, maar in de praktijk het nog niet voor elkaar heeft gekregen de stad in de nacht mee te laten groeien met de stad overdag."

"De 9-tot-5 economie zoals deze was, is allang niet meer. De stad verandert en niet enkel zij die klagen over geluidsoverlast moeten gehoord worden."

"Op 2 maart komen we samen voor het stadhuis om aan te tonen dat het ons menens is. Vredelievend, gezellig, hopelijk zonnig, maar in elk geval in alle kleuren, vormen en maten die Rotterdam rijk is."