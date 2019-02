Tuinieren zonder gif

"Ik tuinier met respect voor mens en dier!" Dat is het motto van VELT, vereniging voor ecologisch tuinieren. De afdeling Rotterdam bestaat vijf jaar en viert dat zaterdag.

In de moestuin van Sabina van der Spek op de Hof van Noord in Rotterdam, tuiniert niet iedereen ecologisch. "We hebben bijvoorbeeld een mevrouw die de bosrand helemaal besproeit met zeep, omdat er soms luis in de boom zit.", zegt bestuurslid Van der Spek van Velt010. Of dat erg is? "Het hangt van de zeep af.", zegt collega-bestuurslid Caroline Vlaam lachend. "Maar de bomen hier op het Hof van Noord zijn ideale nestelplaatsen voor vogels en die eten juist luizen. Dus als je die luizen bestrijdt, ontneem je een ander dier zijn voedsel en dan is de balans verstoord. "



Ecologisch leven

VELT staat voor Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren. Van der Spek probeert dat zo goed mogelijk te doen, maar heel streng in de leer is zij niet. "We hebben bijvoorbeeld heel veel naaktslakken. Die pakken we op en die leggen we ergens ver weg van de moestuin." Het liefst zou Van der Spek een paar eenden laten rondscharrelen die de naaktslakken opeten: "Maar, dat wordt gezien als dieren houden en dat mag niet op deze tuin."

Circle of life

Bij ecologisch leven en tuinieren draait het om de hele kringloop. "Planten in een ecologische tuin krijgen langer de tijd om te groeien en nemen daardoor ook meer voeding uit de grond op. Dat krijg jij dan uiteindelijk ook weer binnen. Het gaat dus over een hele cirkel", zegt De Vlaam.

De beide bestuursleden van Velt Rotterdam verlangen naar de lente. "Ieder najaar kopen we collectief zaden in en die kunnen we op onze feestdag zaterdag ophalen. Al die nieuwe zaden kun je weer gaan zaaien. Helemaal leuk!" Wel waarschuwen de dames ervoor niet te vroeg aan de slag te gaan. Daarom mislukken de moestuintjes uit de supermarkt vaak: "Dan wil je als een gek gaan beginnen met zaaien, maar in huis gaat dat te hard voor je tuin. Dus niet te vroeg in de lente beginnen met zaaien."

Jubileum VELT010

VELT bestaat al meer dan veertig jaar, maar de afdeling Rotterdam is pas vijf jaar en viert dat zaterdag met een ledenvergadering waarop ook niet leden welkom zijn. Behalve de ledenvergadering, is er ook een informatiemark(tje) over onder meer de cursussen die VELT geeft. Niet-leden moeten zich voor zaterdag 11.00 uur opgeven op veltrotterdam@gmailcom

Zaterdag 16 februari van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk van Radio Rijnmond.