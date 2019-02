Sparta boekt eerste overwinning van 2019 bij FC Dordrecht (1-4)

Sparta heeft vrijdagavond een 1-4 overwinning geboekt op bezoek bij FC Dordrecht. Mohamed Rayhi scoorde in de eerste helft twee keer voor de Rotterdammers, Antonio Stankov benutte voor Dordrecht een strafschop. In de tweede helft scoorden Laros Duarte en invaller Royston Drenthe.

De beginfase van de Rijnmond-derby was nog wel voor FC Dordrecht. De ploeg van Claudio Braga kreeg via Renny Smith en de Feyenoord-huurlingen Crysencio Summerville en Jari Schuurman de beste kansen, maar zij verzuimden te scoren.

Duarte en Rayhi

Daar maakte Sparta dankbaar gebruik van. Deroy Duarte schoot in de 26e minuut in eerste instantie nog op Bryan Janssen, maar Mohamed Rayhi kon daarna wel binnenschieten: 0-1.

Dordrecht ging na de openingstreffer van Sparta wel door. Het zocht wederom de aanval en dat werd ook beloond. De scheidsrechter constateerde in het strafschopgebied een overtreding van Adil Auassar, die al een gele kaart had gekregen. Hij spaarde de verdediger, maar legde de bal wel op de stip. Rechtsback Antonio Stankov schoot vervolgens de strafschop binnen.

Toch ging Sparta met een voorsprong de rust in. Wederom was Mohamed Rayhi de doelpuntenmaker en Deroy Duarte de aangever. De middenvelder stuurde Rayhi in de diepte, die vervolgens mooi kan afronden: 2-1.

Mooie vrije trap

In de tweede helft speelde Sparta een betere wedstrijd. Het resulteerde na tien minuten voetbal ook een wonderschoon doelpunt op. Laros Duarte schoot een vrije trap van zo’n achttien meter schitterend in de linkerhoek.

Die klap kwam Dordrecht niet meer te boven, ondanks dat het nog een goede kans kreeg via Summerville. Sparta maakte via invaller Royston Drenthe nog wel een doelpunt.

"We zijn een topclub in de Keuken Kampioen Divisie en als je zes keer niet wint gaat dat aan je vreten", vertelt tweevoudig doelpuntenmaker Mohamed Rayhi. "Er heerst nu grote opluchting en een lekker gevoel na die reeks slechte resultaten. We gaven achterin weinig weg en scoorden op de juiste momenten."

FC Dordrecht-trainer Claudio Braga was niet ontevreden, ondanks de 1-4 nederlaag. "We hadden in de eerste helft totale grip op deze wedstrijd, maar je krijgt zure goals tegen. Na de derde goal konden we niet meer in de wedstrijd komen. Het is een dubbel gevoel, maar je moet accepteren dat je verliest vandaag", vertelt Braga. Aanvoerder Antonio Stankov vult zijn trainer aan: "Gewoon heel erg zonde, we hebben de eerste helft goed gespeeld. We hadden er vertrouwen in maar zakken de tweede helft toch weg."

Bekijk hierboven de interviews van verslaggever Dennis Kranenburg met Mohamed Rayhi, Claudio Braga en Antonio Stankov.

Scoreverloop

26' 0-1 Mohamed Rayhi

31' 1-1 Antonio Stankov

43' 1-2 Mohamed Rayhi

56' 1-3 Laros Duarte

84' 1-4 Royston Drenthe

Volg hieronder onze liveblog.