Tegenvaller voor Zomercarnaval: 'lucratieve sponsordeal in het water door Brexit'

Het Rotterdamse Zomercarnaval zit met de handen in het haar. Een lucratieve sponsordeal dreigt in het water te vallen door de Brexit, het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU).

"We waren in overleg met de sponsor, een producent van een Caribisch drankje", zegt festivalbaas Guus Dutrieux. "Maar omdat dit drankje in Engeland gebotteld wordt en er nu een harde brexit dreigt, kunnen die drankjes niet eens hier komen."

Dat werd vrijdagochtend aan het festival gemeld. Het mislopen van de deal zou een harde klap zijn. "We zouden ongeveer een ton aan deze deal overhouden."

Dutrieux kan nauwelijks geloven dat de deal in het water lijkt te vallen: "Ik heb nooit gedacht dat een evenementje als het Zomercarnaval gevolgen zou ondervinden van iets in de wereldpolitiek als de Brexit."