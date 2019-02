Nog even wachten

Nog maar heel even en Chris Natuurlijk begint weer. Zaterdag vanaf 08.00 gaat het over de volgende onderwerpen:

Op zoek naar roofvogels in de Beningerslikken bij Zuidland, waar Chris Natuurlijk een voorproefje krijgt van de roofvogel-excursie door het natuurgebied van Natuurmonumenten later op de dag.

Dapper of bang?

Zitten er bij jou in de tuin bange of stoere koolmezen? Doe net als Chris Natuurlijk mee aan het koolmezen-experiment van EvoScope en je helpt wetenschappers met het onderzoek naar evolutie in de stad.

Ecologisch tuinieren

Chris Natuurlijk op bezoek in een tuin van een van de leden van VELT Rotterdam. De afdeling Rotterdam van de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren bestaat 5 jaar.

Straatdichter

Sjaak Kroes is straatdichter. Met zijn bureaufiets en typemachine komt hij zaterdag naar Rotterdam om in Chris Natuurlijk te vertellen over zijn dichtbundel Liefjes van een straatdichter.

Zaterdag 16 februari van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.