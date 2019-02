Deel dit artikel:













Winter schenkt ons eerste zonnestralen

Het was vrijdag officieel de dertiende keer dat de Warmetruiendag wordt georganiseerd. Dat kwam wat ongelukkig uit: gezien het weerbeeld bleef er van warme truien dragen niet veel over. De temperaturen in de regio stegen zelfs naar waarden die in de lente niet zouden misstaan.

Het was in Hoek van Holland, met een temperatuur van 13 graden, dan ook heerlijk vertoeven. In de zon en uit de wind kon men met gemak zichzelf ontdoen van de jas en genieten van de eerste echte zonnestralen. Dit werd, onder het genot van een hapje en drankje, dan ook massaal gedaan. De vooruitzichten voor het weekend zien er ook veel belovend uit. Mocht je dus deze eerst prachtige dag gemist hebben, dan kun je nog minimaal twee keer in de herkansing.