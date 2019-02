Tennis Plaza/FC Rijnmond aflevering 5: Jeremy Chardy en Jolanda Jansen

In de vijfde aflevering van Tennis Plaza spreekt presentator Etienne Verhoeff met Jeremy Chardy (de nummer 35 van de wereld) en Jolanda Jansen, de directeur van Ahoy. Er wordt ook gesproken over voetbal. Geert den Ouden en Ruud van Os laten hun licht schijnen over het regionale voetbal.

Voor Ahoy is het ABN AMRO World Tennis Tournament zakelijk erg belangrijk, vertelt Jolanda Jansen in de uitzending. "We zijn organisator én het gebouw waar het plaatsvindt. Het is een belangrijk toernooi in alle opzichten, waar we ook trots op zijn en waar we ook van genieten."

Chardy

Speler Jeremy Chardy moest zich de afgelopen tijd terugknokken van een blessure. "Ik heb veel last gehad van mijn voet. Maar ik ben weer terug, ik ben weer fit en speel ook goed. Het is zwaar om terug te komen. Zeker nu alle spelers in de top 100 zo dichtbij elkaar zitten. Dan kom je niet snel terug."

Feyenoord

Ook het regionale voetbal werd besproken in de combinatie-uitzending van Tennis Plaza en FC Rijnmond. Daar ging het over Dick Advocaat, die een baan als trainer in Rotterdam-Zuid weigerde. "Dat deurtje is echt niet dicht", zegt Ruud van Os. "Maar wil Feyenoord daarmee dealen?", vraagt Geert den Ouden zich op zijn beurt af. "Er is de afgelopen weken best wel gefundeerde kritiek geweest waarom je Dick Advocaat niet zou halen."

In de video hierboven is de volledige uitzending met Jeremy Chardy en Jolanda Jansen én FC Rijnmond te zien.