Leerlingen klagen opnieuw over opleiding logistiek Zadkine

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft een groep leerlingen van het Logistiek College van Zadkine in Rotterdam geklaagd over hun opleiding. Zij vinden dat het onderwijs tekort schiet en daarom zouden zij stranden.

De leerlingen uit het tweede jaar van de opleiding teamleider zeggen dat zij niet goed worden geïnformeerd. Daardoor zouden ze niet over de juiste stof voor examens beschikken. Ook worden er veel theorie- en weinig praktijklessen aangeboden.

De school heeft inmiddels gesproken met de leerlingen. Ze krijgen de kans om alsnog hun diploma te halen. De kosten van het verlengde traject zijn net als de verlengde opleiding teamleider voor hun rekening.

Ook vorig jaar klaagden leerlingen over de opleiding teamleider. Het ging toen over de opleiding niveau 3. Een deel van hen heeft toen het diploma alsnog gehaald. Andere leerlingen zijn begeleid naar een nieuwe opleiding of werk.



In 2017 kwam de afdeling logistiek van Zadkine in opspraak na fraude met tentamens. Docenten bleken te hebben geholpen bij het oefenen met tentamens. Drie van hen werden op non-actief gezet. De leiding van de opleiding werd vervangen.



De inspectie voor het onderwijs begon na de berichtgeving van RTV Rijnmond en NOS een onderzoek dat leidde tot een forse reprimande voor de opleiding logistiek. De inspectie stelde later vast dat het onderwijs verbetert. Naar het niveau volgt binnenkort vervolgonderzoek plaats door de inspectie.



De inspectie zegt dat school de problemen met de leerlingen moet oplossen. De klachten van leerlingen worden bij de nieuwe inspectie meegenomen.