ABN AMRO WTT: Nishikori verslaat Fucsovics en treft Wawrinka in halve finale Kei Nishikori plaatste zich voor de halve finale van het ABN AMRO WTT. Foto: VK Sportphoto/Yannick Verhoeven

Kei Nishikori heeft zich vrijdagavond in Ahoy Rotterdam geplaatst voor de halve finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Hij versloeg de Hongaar Marton Fucsovics in twee sets: 6-3 en 6-2. Nishikori treft Stan Wawrinka morgen in de halve finale.

Nishikori had weinig moeite met de Hongaar Fucsovics. De nummer zeven van de wereldranglijst was op voorhand al favoriet en maakte die status helemaal waar. In de tweede set pakte Fucsovics nog wel een break voorsprong, maar die werd meteen rechtgezet door Nishikori. Op 5-2 kreeg hij zijn eerste matchpoint en die maakte hij met een volley af. Zaterdag treft Nishikori zoals gezegd Stan Wawrinka. Die partij begint rond 19.30 uur. De andere halve finale gaat tussen Gaël Monfils en Daniil Medvedev en begint rond 15.00 uur.