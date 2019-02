Wat heb jij in de tuin? Bange of stoere koolmezen? Doe mee aan het koolmezen-experiment.

Wetenschappers van Naturalis in Leiden roepen de hulp in van mensen uit het hele land die in hun tuin willen onderzoeken of koolmezen in de stad banger of minder bang zijn voor nieuwe voorwerpen dan hun soortgenoten buiten de stad.

"Meedoen is simpel.", legt ecoloog Niels Kerstens uit aan Chris Vemer van het natuurprogramma Chris Natuurlijk van Radio Rijnmond. "In de avond hang je twee vetbollen op in de tuin. Onder één van die bollen hang je een gek voorwerp dat je zelf hebt gemaakt. De volgende ochtend noteer je een half uur lang hoe vaak iedere bol door koolmezen wordt bezocht en dat geef je door. Kerstens heeft voor de gelegenheid een vreemd, kleurig object van een w.c.-rol gefabriceerd om onder aan de vetbol te hangen.

Burgerwetenschap

Het koolmezen-experiment is onderdeel van EvoScope , onderzoek naar evolutie in de stad waarbij burgers en wetenschappers samen werken om te onderzoeken of en hoe dieren en planten zich aanpassen aan het leven in de stad.

"Dieren en planten in de stad krijgen met veel uitdagingen te maken. Het is er druk, het is warmer in de stad en er is meer lawaai" , zegt Kerstens.

EvoScope is bedacht door de in Vlaardingen geboren evolutiebioloog Menno Schilthuizen, tijdens het schrijven van Darwin in de stad, een boek over evolutie in de stad. "Het is leuk voor mensen om mee te doen. Je kunt echt zien dat evolutie in de stad best een snel proces is. Als je goed oplet, kun je het tijdens je leven zien gebeuren! , zegt Kerstens. "Daarnaast proberen we ook goed uit te leggen wat we doen en waarom , zodat mensen een beter beeld krijgen van wat wetenschappers eigenlijk de hele dag zitten te doen de hele dag." Zoals vetbollen in de tuin ophangen met gekke voorwerpen er aan.

Luister zaterdag 16 februari van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.