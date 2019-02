Politiek010: Wethouder Kurvers onder vuur

Een gele kaart voor de Rotterdamse wethouder Bas Kurvers van Bouwen en een spervuur van kritische vragen over zijn handelen bij het lekken van geheime documenten. Dat is in het kort de inhoud van vele uren vergaderen deze week in de Rotterdamse gemeenteraad over, zoals de fractie Denk het noemde: 'Visser-gate'.

In Politiek 010 deze week vatten we dit debat samen. Wat wist wethouder Bas Kurvers van het lekken van geheime documenten door oud-wethouder Visser en het CDA-raadslid Eskes aan de pers? En wat heeft hij daartegen gedaan toen hij die geruchten hoorde. Dat wilde de oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad weten.

Kurvers verklaarde niet gelekt te hebben en toen hij ervan hoorde heeft hij de volgende werkdag de burgemeester geïnformeerd. De voltallige oppositie vindt na uren debatteren dat hij toch niet daadkrachtig gehandeld heeft en komt met een motie van afkeuring. Uiteindelijk was daar geen meerderheid voor.

Zonder antwoord op nog veel vragen te hebben gehad, is één ding wel duidelijk geworden. De verhouding tussen de oppositie en de coalitie was al niet best, maar heeft door deze zaak nu nog meer schade opgelopen. Er wordt wantrouwend gekeken naar de partijen die in het stadsbestuur zitten. Ze creëren een doofpot, zo zegt de oppositie. De coalitie vindt juist dat ze moeten wachten op de uitkomsten van een grondig onderzoek en dan kunnen altijd nog conclusies getrokken worden.

Erasmusspeld



Terwijl de hele politiek met het lekken van documenten bezig was speldde burgemeester Aboutaleb Rotterdammer Henk den Haan de Erasmusspeld op. Hij was de man die ontdekte dat in de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse gezinnen ondergedoken zaten op de orgelzolders.

Rotterdam is blij met het werk van Den Haan. Nog steeds vertelt hij het verhaal en geeft rondleidingen in de kerk. En hij pleit voor museale bestemming voor de Breepleinkerk. Reden genoeg om Henk den Haan te onderscheiden met de Erasmusspeld. Politiek 010 was bij de onderscheiding en kijkt nog eenmaal op de zolders