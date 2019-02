SP Vlaardingen heft fractie op

De vier SP’ers in de Vlaardingse gemeenteraad stoppen. Ze gaan als eenmansfracties door omdat er geen vertrouwen meer is in het partijbestuur.

Aanleiding voor de breuk is een ruzie over het opstappen van SP-wethouder Arnout Hoekstra. Die hield het op 16 november voor gezien, maar stelde zich gelijk daarna kandidaat om lijsttrekker te worden voor de Europese Parlementsverkiezingen.

De vier raadsleden in Vlaardingen zouden zich door het partijbestuur beetgenomen voelen. Ze dachten dat Hoekstra de eer aan zichzelf hield vanwege het in hun ogen mislukte raadsprogramma. Maar verdenken hem en het partijbestuur er nu van een toneelstukje te hebben opgevoerd over de kandidaatstelling van Hoekstra in Europa.

Het rommelt al langer binnen de SP in de gemeente. Ooit had de partij in Vlaardingen zeven raadszetels. Tweede Kamerlid Remi Poppe komt uit Vlaardingen.